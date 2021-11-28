Скончался Александр Градский

Российский певец и композитор, народный артист РФ Александр Градский умер в воскресенье, 28 ноября, на 73-м году жизни.

Он скончался в 2:10 мск в одной из московских больниц, сообщает газета «Известия».

26 ноября Градского экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Отмечалось, что на плохое самочувствие мужчина пожаловался, когда находился у себя дома.

За несколько дней до этого стало известно, что у Градского проблемы с давлением, из-за которых он трижды вызывал врачей. Композитор говорил, что испытывает головокружение, но отказался ехать в больницу, когда медики обнаружили у него стойкое понижение артериального давления. В связи с этим музыкант проходил лечение на дому.

Еще 10 сентября в ряде СМИ появились сообщения о госпитализации Градского с 70% поражения легких из-за коронавирусной инфекции. Утверждалось, что артист якобы находится под наблюдением врачей в одной из частных клиник Москвы. Сам композитор позднее опроверг эти сообщения, назвав их «чушью».

Напомним, что Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. В 1969 году поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки им. Гнесиных. Еще во время учебы он начал выступать сольно.

В 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп «Славяне», год спустя — «Скоморохи». Автор советской рок-оперы «Стадион» (1973) музыки к рок-балету «Человек» (1985).

Его называли одним из основоположников русского рока.

Дискография Градского насчитывает десятки альбомов. Среди его музыкальных дисков — «Русские песни» (1980), «Размышления шута» (1987), «Утопия А.Г.» (1987), «Ностальгия» (1988), «Монте-Кристо» (1989), «Экспедиция» (1990) и другие.

Градский также был автором музыки ко многим фильмам, в том числе «Романс о влюбленных» (1974), «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1985), «Перевал» (1988), «Узник замка Иф» (1988), «В августе 44-го» (2001).

В 1997 году композитор получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы он был наставником в телешоу «Голос».

Добавим также, что в ноябре 2018 года в свои 68 лет Александр Градский стал отцом в четвертый раз. Сына Ивана артисту родила 31 октября его гражданская супруга Марина Коташенко. На тот момент с 37-летней Мариной Градский состоял в отношениях с 2003 года.

У композитора остались также сын Даниил от брака с Ольгой Градской и дочь Мария. Кроме того, Марина Коташенко в 2014-м году подарила Градскому сына Александра.