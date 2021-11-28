Президент компании Lucasfilm останется в должности еще как минимум на несколько лет не смотря на скандалы

Президент компании Lucasfilm останется в должности еще как минимум на несколько лет. Сообщается, что Кэтлин Кеннеди продлила контракт с Lucasfilm на три года, закрепив за собой контроль над франшизами «Звездные войны» и «Индиана Джонс».Карьера Кэтлин Кеннеди в Lucasfilm началась и пошла в гору в 2012 году, когда она совместно с Джорджем Лукасом стала сопредседателем компании. В том же году, после того как Disney приобрела Lucasfilm, Джордж Лукас покинул свой пост и выбрал Кеннеди новым президентом студии.

Пребывание Кеннеди на должности президента компании Lucasfilm было бурным и полным противоречий. Она уволила кинорежиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера, работающих над фильмом «Хан Соло. Звездные войны: Истории» из-за творческих разногласий, после чего привлекла к проекту кинорежиссера Рона Ховарда для завершения работы над фильмом. В итоге фильм провалился в прокате, собрав 393 миллиона долларов при бюджете в 275 миллионов долларов.

Режиссеру Колину Треворроу также пришлось покинуть свой проект «Звездные войны: Скайуокер. Восход» после разногласий с Кеннеди по поводу сценария. Джей Джей Абрамс принял эстафету и взял на себя обязанности режиссера, и, хотя фильм имел финансовый успех, он получил невысокие отзывы зрителей и критиков.

В то же время на канале Disney+ первый сериал франшизы «Мандалорец» добился больших успехов, получив признание критиков и фанатов, в частности, потому что в процессе создания проекта о приключениях Дина Джарина миссис Кеннеди принимала минимальное участие. На данный момент Кэтлин сотрудничает с главой Marvel Studios Кевином Файги в рамках производства фильма серии «Звездные войны». Помимо этого, Кеннеди также курирует работу над фильмом «Индиана Джонс 5» с Харрисоном Фордом в главной роли, выход которого намечен на лето 2023 года.