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Названы самые опасные для развития деменции виды спорта

Ученые из Бостонского университета в США назвали самые опасные виды спорта, в которых у тренирующихся имеются наибольшие шансы развития деменции. По их мнению, занятия контактными видами спорта, в которых люди регулярно получают удары по голове, увеличивают риск развития данного недуга, сообщает журнал Neurology.

Экспертами были изучены маркеры повреждения мозга — гиперинтенсивность белого вещества, — которые проявляюются в виде ярких пятен на снимках. Они смогли выявить связь между числом зон гиперинтенсивности, заметных на прижизненном МРТ-снимке, и проявлениями заболевания мелких сосудов, а также другими индикаторами, подтверждающими повреждение белого вещества к моменту вскрытия.

Американские специалисты сравнили данные вскрытия и МРТ занимавшихся травмоопасной деятельностью спортсменов. Оказалось, что около 90 процентов таких людей когда-то являлись игроками в американский футбол. Остальные занимались футболом, боксом или получали травмы во время службы в армии. Большое количество из них перед смертью страдали от деменции, а 71 процент — от хронической травматической энцефалопатии.

28 ноября, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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