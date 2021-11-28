Милла Йовович показала, как выглядела в молодости

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась ностальгическим кадром, сделанным 25 лет назад.

45-летняя звезда опубликовала в Instagram архивный фотоснимок из рекламной кампании Blumarine. Он был сделан в 1996 году известным фотографом Юргеном Теллером.

На нем Йовович запечатлена в возрасте 20 лет.

«Я решила, что пора поблагодарить всех замечательных творцов, с которыми я работала на протяжении многих лет. Это фото из кампании, в которой я снималась для Blumarine вместе с блестящим фотографом Юргеном Теллером», — написала актриса.

В комментариях фаны восхитилась красотой молодой Йовович:

«Самая красивая», «Ты фантастическая», «Роскошная Милла», «Красивая, как тогда, так и сейчас», «Ослепительная красотка», «Всегда была уникальной», — пишут фолловеры.