Мэтт Дэймон продал роскошный дом из-за бомжей

Один из самых востребованных голливудских актеров Мэтт Дэймон продал свой особняк в Лос-Анджелес, сделав Нью-Йорк главным местом проживания.

Великолепный дом рядом с океаном ушел за 18 млн долларов генеральному директору киностудии Warner Bros. Энн Сарнофф и ее мужу, также успешному бизнесмену, сообщает The Hollywood Reporter.

Актер стал далеко не первым среди американских селебрити, кто предпочел жизнь вне солнечной Калифорнии. Причиной массового исхода стали стремительно растущие налоги, ежегодные лесные пожары и достигший катастрофических масштабов приток бездомных.

Одним из самых ярких примеров стал миллиардер Илон Маск, распродавший недвижимость и перенесший все производство своих компаний Tesla из Калифорнии в Техас и другие штаты. Его примеру последовали такие крупные инфлюенсеры, как Бен Шапиро и Джо Роган. Последний стал одним из главных рупоров всеобщего исхода из «золотого штата».

Среди других «сбежавших» из солнечного LA есть звезды Marvel Марк Руффало и Крис Пратт, легенда «Властелина Колец» Элайджа Вуд, актрисы Сандра Буллок, Джулия Робертс. Стоит отметить, что штат покидают не только знаменитости, но и простые люди, уставшие от тяжелых условий.