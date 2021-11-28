К Земле несется огромный астероид

Большое небесное тело размером с монумент Вашингтона несется к Земле. По данным системы отслеживания астероидов NASA, он пролетит мимо планеты 27 декабря.

По информации астронавтов, длина AH 2018 составляет около 190 м, и если он столкнется с Землей, то это вызовет больше разрушений, чем атомная бомба.

По расчетам ученых, астероид вряд ли ударит по планете. Он должен пройти на расстоянии более 4,5 млн км. Интересно, что этот же астероид уже подлетал к Земле раньше на гораздо более близком расстоянии. В 2018 он пролетел мимо планеты на расстоянии 296 758 км, что ближе, чем Луна к Земле. С тех пор ни одно небесное тело такого размера не подходило так близко к Земле.