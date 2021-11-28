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Джеймс Ганн оставил Джареда Лето без работы в DC

Джеймс Ганн оставил Джареда Лето без работы в DC

Джеймсу Ганну перед съемками фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» предлагали вернуть в фильм Джокера в исполнении Джареда Лето. Режиссер отказался, а позже рассказал, почему именно.

По словам Ганна, ему более интересны второстепенные персонажи вселенной DC. Именно поэтому в ленте появились Бладспорт, Король Акул, Миротворец и многие другие.

Исключение постановщик сделал лишь для Харли Квинн.

«Меня интересует множество других персонажей. Джокер на самом деле не один из них. Он уже много раз преуспевал у других режиссеров. Мне гораздо больше интересно брать персонажей, которые еще не в полной мере проявили себя.

«По какой-то причине я чувствую связь с Харли Квинн. Я чувствую, что она — один из самых простых персонажей, которых я когда-либо писал», — рассказал Ганн каналу Desde Hollywood.

28 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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