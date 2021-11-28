Джеймс Ганн оставил Джареда Лето без работы в DC

Джеймсу Ганну перед съемками фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» предлагали вернуть в фильм Джокера в исполнении Джареда Лето. Режиссер отказался, а позже рассказал, почему именно.

По словам Ганна, ему более интересны второстепенные персонажи вселенной DC. Именно поэтому в ленте появились Бладспорт, Король Акул, Миротворец и многие другие.

Исключение постановщик сделал лишь для Харли Квинн.