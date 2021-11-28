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Джаред Лето признался, что чуть не стал художником

Джаред Лето признался, что чуть не стал художником

Сыгравший в байопике о жизни модного дома Гуччи Джаред Лето дал большое видеоинтервью, в котором рассказал о поворотных моментах своей актерской карьеры.

«Изначально я учился на художника. Мой первоначальный план был уйти из колледжа и стать актером. Я думал, что так легче будет стать режиссером. Все сложилось по-другому, но я все равно доволен» — отметил актер.

В фильмографии Лето работы под руководством таких мэтров как Даррен Аронофски, Ридли Скотт, Оливер Стоун и Дэвид Финчер.

Как передает издание Vanity Fair, перед выходом фильма «Далласский клуб покупателей» Лето планировал завязать с актерской карьерой, однако прочитав сценарий, согласился на роль в фильме. Впоследствии она принесла ему «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

28 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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