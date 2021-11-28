Дуэйну Джонсону присуждена награда The People’s Champion Award

Один из самых высокооплачиваемых актеров современного кино Дуэйн Джонсон удостоен награды The People`s Champion Award, которая вручается в рамках церемонии People`s Choice Awards. Актер поблагодарил своих поклонников за поддержку на официальной странице в Instagram.

«Ребят, это просто нереально. Я чрезвычайно польщен и тронут возможностью получить НАГРАДУ НАРОДНОГО ЧЕМПИОНА от вас, НАРОДА. Я был номинирован 15 РАЗ на премию People`s Choice на протяжении всей моей карьеры, и могу сказать, что эта самая особенная для меня из-за того, что она на самом деле представляет, а это идея, которая всегда будет намного больше, чем я. Забота о людях. Люблю вас, ребята, для меня будет НАСТОЯЩЕЙ честью принять ее. От вашего имени!», — написал он.

Отметим, что премия будет вручаться во время торжественной церемонии, которая состоится 7 декабря 2021 года. Дуэйн Джонсон претендует еще на одну награду в номинации «лучший актер 2021 года».