Buick показала автомобили будущего с местом для чаепития

GL8 Flagship сделан на базе существующей модели GL8, которая успешно продаётся в Китае, но был серьёзно модернизирован. Неизменной осталась визитная карточка Buick — автомобильные фары в форме крыла. Первое, что бросается в глаза, — стеклянная крыша, которая простирается по всей длине автомобиля. По заверения производителя, это улучшает аэродинамические показатели. Под стеклом находится гибкий интерьер, который предлагает несколько вариантов расположения сидений. Там даже предусмотрено место для подноса с чаем.

На автомобильной выставке Гуанчжоу, Китай, концерн Buick представил две концептуальные модели GL8 Flagship и Smart Pod. Первый демонстрирует видение компании, как будут выглядеть автомобили в будущем, а второй скорее напоминает комфортабельный офис на колёсах.

Перед водителем расположен 30-дюймовый дисплей, который дополнен сенсорным экраном прямо на рулевом колесе. Динамики аудиосистемы встроены в подголовники сидений. Большинством функций автомобиля можно управлять с помощью голоса. Предусмотрена возможность автономного вождения, которая использует интеллектуальную мобильную технологию V2X.

Второй электромобиль Smart Pod — полностью автономный. В нём даже не предусмотрено место для водителя. Разработчики уверяют, что основная задача этого авто позволить людям путешествовать с комфортом и безопасностью. Управлять транспортным средством можно с помощью голосовых команд. С их помощью можно контролировать всё, от внешнего освещения до навигации.

Электромобиль использует платформу GM Ultim и его электрическую архитектуру VIP. В фарах и задних фонарях автомобиля используются микро-светодиоды. Для придания ощущения пространства Smart Pod имеет решетчатую крышу из стекла, которая обеспечивает максимальную видимость и позволяет пассажирам наслаждаться прекрасными видами во время поездок. Одно из сидений может полностью откидываться и превращаться в спальное место. Помимо этого любые сидячие места можно отрегулировать наиболее удобным способом для работы и отдыха.

В Smart Pod предусмотрены раскладные столы, есть функция шумоподавления и управления окружающим звуком, новейшие технологии очистки воздуха и многое другое. Внутри салона встроен 50-дюймовый выдвижной светодиодный монитор. При необходимости автомобиль можно использовать в качестве удалённого офиса.

Компания пока не сообщает, когда нечто подобное появится на реальных дорогах.