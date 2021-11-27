Ученые обнаружили обратный ход времени при определенных условиях США запретят въезд жителям восьми стран из-за нового штамма COVID-19 » Вышел полный трейлер «Вокруг света за 80 дней» — мини-сериала по приключенческому роману Жюля Верна Первый эпизод выпустят 2 января 2022 года. «Вокруг света за 80 дней» — адаптация одноимённого приключенческого романа Жюля Верна. Согласно её сюжету, в конце 1872 года англичанин Филеас Фогг заключает в джентльменском клубе пари, что он совершит кругосветное путешествие за 80 дней. Вместе с Фоггом в путь отправляются его камердинер Паспарту и журналистка Эбигейл «Фикс» Фортескью, дочь медиамагната, которая стремится обрести самостоятельность. Главные роли в мини-сериале исполнили Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Благие знамения»), Ибрагим Кома («Непотопляемые», «Пока ты не спишь») и Леони Бенеш, которая также снималась в «Короне». Ведущим сценаристом выступил Калеб Рэнсон, прежде работавший над «Юным Джеймсом Хэрриотом». Музыкой к мини-сериалу занимался Кристиан Ландберг (сериал по «Большому кушу») при поддержке Ханса Циммера. «Вокруг света за 80 дней» получит восемь эпизодов. Выпускать их будут со 2 января про 20 февраля 2022 года.