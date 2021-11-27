У вересні був наказ щодо Академії розвідки, але «паровозиком» до нього був прив’язаний і наказ про розформування цього відділу, каже журналістка

7 вересня 2021 року було підписано наказ про розформування департаменту зовнішньої розвідки, який працював над питаннями окупованих Росією територій. Про це в етері програми «Прямим текстом» на «5 канал» повідомила журналістка Яніна Соколова.

«Що мене турбує в тих справах, що я знаю, то це розформування департаменту зовнішньої розвідки. Я маю зі свого джерела один документ, він датований 7 вересня 2021 року, так от у чому суть цього документа про розформування підрозділу зовнішньої розвідки, який працював у Криму, на Донбасі, був активно розвинений у 2014 році, був створений у 2008 році, там 180 людей працювало», – розповіла журналістка.Вона повідомила, що підрозділ займався російським питанням на окупованих територіях і в РФ. У вересні цього року був наказ, який стосувався Академії розвідки, але «паровозиком» до нього був прив’язаний і наказ про розформування цього відділу.

«Після приходу пана Литвиненка, який керує зовнішньою розвідкою, на посаду він виступив з ініціативою на комітеті при РНБО, Демченко також був дуже активно за це, про те, щоб підписати напряму цей наказ, і вони його таки підписали», – зауважила Яніна Соколова.