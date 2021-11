В США согласовывают пакет санкций на случай агрессии России против Украины

США готовят новые санкции против РФ в связи с ее агрессией против Украины, у границ которой сосредоточена 100-тысячная группировка российской военщины.

Как сообщает The New York Times, американские и британские чиновники прорабатывают меры против окружения Путина, часть из которых ждет своей очереди еще с отравления Скрипалей в 2018 году.

В частности, рассматривается возможность лишить российских олигархов доступа к международным платежным системам Visa и Mastercard, а также ввести ограничения на путешествия в Британию и Европу, в том числе для членов их семей, пишет NYT.



По словам Андреа Кэндел Тэйлор, эксперта по России Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security), чиновники администрации Байдена сейчас находятся в Европе и пытаются выработать скоординированный пакет: также обсуждаются меры против российских банков, нефтегазовых компаний и суверенного долга.

«У нас есть набор инструментов, которые включают в себя широкий круг вариантов», — сказала помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, добавив, что вопрос будет обсуждаться на уровне НАТО, в рамках встречи глав МИД на следующей неделе.