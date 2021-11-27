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Ученые обнаружили обратный ход времени при определенных условиях

Ученые обнаружили обратный ход времени при определенных условиях, который соблюдаются на микроуровнях.

Команда физиков из Университета Бристоля выяснила, что граница между временем, движущимся вперед и назад, может размыться в квантовой механике.

Авторы новой работы показали, что время в квантовых системах может развиваться по двум противоположным направлениям, как вперед, так и назад.

На протяжении веков философы и физики размышляли о существовании времени. В классическом понимании у нас нет вопроса, существует ли время и как оно движется. В физике это понятие описывается с помощью «энтропии» — это физическая величина, определяющая степень беспорядка в системе. Рост энтропии — необходимое условие любого движения. На основе этого можно построить стрелу времени.

Если явление производит большое количество энтропии, наблюдение за его изменением в течение времени практически невозможно. Но когда произведенная энтропия достаточно мала, то изменение времени произойдет естественным образом.

Джулия Рубино, доктор из лаборатории квантовых инженерных технологий Бристольского университета

Исследователи применили эту идею к квантовой области. Одна из ее особенностей — принцип квантовой суперпозиции, согласно которому, если возможны два состояния квантовой системы, то она может находиться в них одновременно.

Если распространить эту идею на привычный ход времени, то получится, что квантовые системы, развивающиеся в том или ином временном направлении, могут идти и в обратную сторону.

Доктор Гонсало Мансано из Университета Балеарских островов заявил, что в работе они количественно оценили энтропию, которую создает система, развивающаяся в квантовой суперпозиции.

Мы обнаружили, что это чаще всего приводит к проецированию системы на четко определенное направление времени, которое соответствует наиболее вероятному процессу из двух. И все же когда действие произвело небольшое количество энтропии, тогда можно физически наблюдать последствия того, что система развивалась одновременно в прямом и обратном временных направлениях. 

Гонсало Мансано, доктор и соавтор исследования из Университета Балеарских островов

Эта работа также имеет практическое значение в квантовой термодинамике. Если учитывать альтернативный вариант развития событий, то можно улучшить качество работы техники.

27 ноября, 2021 | Category: Наука, Новости
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