Трусы Сталлоне распродадут в США

Легендарный Сильвестр Сталлоне решил расстаться с предметами, которые подарили кинематографу культовые картины, такие как «Рэмбо», «Рокки», «Неудержимые», «Полицейские», «Судья Дредд» и другие. Реквизит, задействованный в съемках, будет выставлен на аукцион в США, о чем сообщает PhylliVoice.

Аукцион Julien`s состоится в Калифорнии 5 декабря. Покупателям предложат полтысячи лотов. Среди них будет как реквизит, так и вещи, связанные с частной жизнью Сталлоне.

Желающим предложат ряд костюмов, оригиналов сценариев, кинонаград, ювелирных изделий и мебель Сталлоне. Также покупатели смогут приобрести боксерские трусы и перчатки из «Рокки», винтовку и лук из «Рэмбо», пистолет из «Наемных убийц» и много другое.

По словам главы аукционного дома Julien`s Даррена Джулиана, стартовая цена боксерских перчаток составит 10 000 долларов. В целом организаторы рассчитывают на крупную выручку — более миллиона долларов.