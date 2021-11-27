Семейное проклятие болезни настигло близких Шэрон Стоун

Шэрон Стоун не остается ничего, кроме как молиться за здоровье своей матери, которую госпитализировали после тяжелого инсульта. Ранее 88-летняя Дороти Мэри уже дважды перенесла инфаркт, из-за чего ей вшили пять стентов и установили кардиостимулятор.

«Эта болезнь опустошает мою семью. Пожалуйста, помолитесь за мою маму Дороти Мэри Стоун, которая перенесла еще один тяжелый удар. Моя мама еще держится», — пишет Шэрон в своем Instagram, давая надежду на лучшее.

Инсульт стал «семейным проклятием» Стоун, ведь от него пострадали ее ближайшие родственницы, о чем сама актриса не раз говорила в интервью, да и сама она в 2001 году провела в больнице из-за инсульта 20 дней. За последний год Шэрон уже потеряла бабушку и тетю — их жизни унес коронавирус.