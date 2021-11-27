Кристина Риччи снимется в киберпанке «Солнце Дрездена»

Актриса Кристина Риччи, известная по роли Уэнздей в «Семейке Аддамс» и снявшаяся в новой «Матрице», сыграет в новом фильме «Солнце Дрездена» (The Dresden Sun), который будет снят в жанре кберпанк.

Как сообщает Deadline, она сыграет изобретателя инновационной космической технологии, которая способна изменить мир, находящийся под властью корпораций.

Режиссером картины выступит Майкл Райан, а одну из главных ролей исполнит Саманта Уин («Армия мертвецов»).

В центре сюжета окажется наемник с темным прошлым, который, объединившись с инсайдером корпорации Peredor, пытается украсть загадочный артефакт под названием «Сфера». Тем временем финансовый аналитик оказывается в ловушке опасных корпоративных конфликтов, финансового мошенничества и промышленного шпионажа.

Даты выхода «Солнца Дрездена» пока нет.