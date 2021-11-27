Госдеп: США рассматривают все варианты действий в ответ на «мощную и необычную» активность России на границе с Украиной

США не исключают никаких действий в ответ на «мощную и необычную» военную активность России на границе с Украиной. Об этом говорится в сообщении госдепа США.

«Рассматриваются все варианты. У нас есть набор инструментов, которые включают в себя широкий круг вариантов», — подчеркнула помощник главы госдепа по Европе и Евразии Карен Донфрид.

По ее словам, «мощное и нетипичное» наращивание Россией своих сил близ границы с Украиной будет обсуждаться на встрече глав МИД стран-членов НАТО на следующей неделе.

«Теперь альянсу предстоит решить, какие дальнейшие шаги НАТО хочет сделать», — указала Донфрид.

Отметим, что западные страны на основании различных данных, в том числе разведки, следят за передвижением российских войск вдоль украинской границы, опасаясь вторжения»последних на территорию Украины.

Накануне и. о. канцлера Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на Востоке Украины. В ходе телефонного разговора Меркель выразила свою поддержку «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» и указала, что «их подрыв не останется без последствий».