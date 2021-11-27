В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за роста случаев COVID-19 Канье Уэст и ABBA проскочили на «Грэмми» в последнюю минуту » Джаред Лето экстремально готовился к роли в «Доме Гуччи», «нюхая дорожки» Джареду Лето не впервой кардинально менять образ жизни ради новых ярких ролей. Для «Дома Гуччи» вечно молодому актеру пришлось зайти «чуть-чуть» дальше, чем просто проработать чистый итальянский акцент. «Я делал все, что можно. К середине этого фильма я уже нюхал дорожки из острого итальянского соуса аррабиата, а вместо крови у меня было оливковое масло. Это было мое глубокое погружение в роль», — откровенничает Лето с журналом I-D. Джаред продолжил шутить, заявив, что результатом его биопсии стало бы 100-процентное содержание пармезана в коже. Но если без шуток, то Лето признался, что ему было действительно тяжело готовиться, ведь он неоднократно думал, что не подходит для роли: «Я не понимал, что я тут делаю, зачастую чувствовал неуверенность. Но мне нравится такой страх, он позволяет стремиться к чему-то большему!»