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Джаред Лето экстремально готовился к роли в «Доме Гуччи», «нюхая дорожки»

«Нюхал дорожки»: Джаред Лето экстремально готовился к роли в «Доме Гуччи»

Джареду Лето не впервой кардинально менять образ жизни ради новых ярких ролей. Для «Дома Гуччи» вечно молодому актеру пришлось зайти «чуть-чуть» дальше, чем просто проработать чистый итальянский акцент.

«Я делал все, что можно. К середине этого фильма я уже нюхал дорожки из острого итальянского соуса аррабиата, а вместо крови у меня было оливковое масло. Это было мое глубокое погружение в роль», — откровенничает Лето с журналом I-D.

Джаред продолжил шутить, заявив, что результатом его биопсии стало бы 100-процентное содержание пармезана в коже. Но если без шуток, то Лето признался, что ему было действительно тяжело готовиться, ведь он неоднократно думал, что не подходит для роли:

«Я не понимал, что я тут делаю, зачастую чувствовал неуверенность. Но мне нравится такой страх, он позволяет стремиться к чему-то большему!»

27 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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