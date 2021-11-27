Джаред Лето экстремально готовился к роли в «Доме Гуччи», «нюхая дорожки»

Джареду Лето не впервой кардинально менять образ жизни ради новых ярких ролей. Для «Дома Гуччи» вечно молодому актеру пришлось зайти «чуть-чуть» дальше, чем просто проработать чистый итальянский акцент.
«Я делал все, что можно. К середине этого фильма я уже нюхал дорожки из острого итальянского соуса аррабиата, а вместо крови у меня было оливковое масло. Это было мое глубокое погружение в роль», — откровенничает Лето с журналом I-D.
Джаред продолжил шутить, заявив, что результатом его биопсии стало бы 100-процентное содержание пармезана в коже. Но если без шуток, то Лето признался, что ему было действительно тяжело готовиться, ведь он неоднократно думал, что не подходит для роли:
«Я не понимал, что я тут делаю, зачастую чувствовал неуверенность. Но мне нравится такой страх, он позволяет стремиться к чему-то большему!»
Leave a Reply