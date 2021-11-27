Bloomberg: Россия готовится к «глобальной войне» и перебросила войска на Камчатку

Как утверждают источники, Москва тем самым готовится к «перерастанию конфликта в крупномасштабную войну». В то же время они отмечают, что «вторжение» России на территорию соседней страны вряд ли возможно раньше января из-за илистого грунта, теплой погоды и необходимости в переброске дополнительных войск.

Агентство также отмечает, что Камчатский край расположен рядом с Японией и США.

Напомним, западные страны на основании данных разведки следят за передвижением войск РФ вдоль украинской границы, опасаясь вторжения последних на территорию Украины.