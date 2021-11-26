Засновник Bellingcat: мені соромно за цю прес-конференцію Зеленського Меган Маркл и принц Гарри дадут еще одно скандальное интервью Опре Уинфри » Зеленский обаинил Ахметова в подготовке госпереворота в Украине Президент Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії. Про це президент заявив на пресмарафоні, присвяченому екватору його каденції. Відповідаючи на питання, чи буде в Україні великомасштабна війна з Росією, він сказав, що така ймовірність може бути щодня. «Ми повністю контролюємо наші кордони й готові до того, що буде ескалація», — зазначив президент. При цьому, за його словами, Україна зараз стикнулася з великими зовнішніми й внутрішніми викликами. У цьому контексті він кілька разів згадав ім’я олігарха Ріната Ахметова. «У нас є не тільки агентурна, але звукова інформація, де представники з України й з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні. Де буде залучено мільярд доларів…Його втягують у війну проти держави Україна», — сказав президент. Згодом під час перепалки з журналістом Савіком Шустером він уточнив, що «сам Ахметов не готує державний переворот», але його втягують у це «деякі представники РФ і деякі товариші з України», щоб він «включився». «Я вважаю, що це інформація, щоб втягнути Ахметова у війну проти мене, проти держав. Це розхитування ситуації», — заявив президент. Він сказав, що голосу самого Ахметова на цих записах нема. Тому бізнесмена запрошують до офісу президента послухати ці записи. При цьому президент відмовився відповідати на всі питання про деталі можливого перевороту і не назвав жодних прізвищ учасників таких розмов. Ключі від України у Ахметова За словами президента, в нього немає медіасоюзників, на жаль. «Мій головний союзник — народ України, тому не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворьё какое-то» Зеленський зазначив, що сьогодні йде медійна війна з президентом проти закону про деолігархізацію. «Це не є якоюсь таємницею, секретом. Розуміємо цю реакцію. Це реакція особисто Рената Ахметова. Він повинен розуміти, що у нас країна під назвою Україна, а не країна під назвою ДТЕК, тому ключів від держави в нього немає», — сказав глава держави. За його словами, Ахметов намагається створити партію з депутатів, які пройшли до парламенту за списком інших партій. Останнім часом президента і його політику почали критикувати на телеканалах Ріната Ахметова. Кілька днів тому пропрезидентська фракція «Слуга народу» заявила, що її депутати більше не будуть брати участь в ефірах на каналах Ахметова «Україна-24» та «Україна» через «олігархічний шантаж» та пропаганду. «Ми впевнені, що ініційований президентом Володимиром Зеленським антиолігархічний закон нарешті позбавить таких надмірно впливових осіб можливості скуповувати політиків й позбавить вигоди від тиску на редакції та журналістів», — заявили у «Слузі народу».