Засновник Bellingcat: мені соромно за цю прес-конференцію Зеленського

Засновник платформи Bellingcat Еліот Хіггінс каже, що йому соромно за прес-конференцію Президента України Володимира Зеленського, на якій той коментував спецоперацію із затримання “вагнерівців”.

“Мені соромно за цю прес-конференцію”, — написав Хіггінс.

Засновник Bellingcat таким чином відкоментував повідомлення іншого розслідувача Хрісто Грозєва, який цитував сьогоднішню заяву Президента.

Так, зокрема, справа в наступних словах Зеленського щодо “Вагнергейту”: “Мені соромно за цей епізод у житті розвідки, видатних розвідників України. Мені соромно, і я кажу що ми були слабкими в цій операції”.

Також він назвав колишнього начальника військової розвідки Бурбу “авантюристом”, який збирався втягнути Україну в змову про походження коронавірусу.

Крім того, за словами Президента, йому не подобалася спецоперація, так як вона могла поставити під загрозу відносини з Ердоганом.

https://newsua.one/news-politics/57741-zasnovnik-bellingcat-meni-soromno-za-cyu-pres-konferenc.html