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«Залезь сам» — IKEA начала сдавать в аренду микрожилье

Японское подразделение шведского мебельного гиганта IKEA вышло на токийский рынок аренды жилья, предложив жителям снять малометражную квартиру по супернизкой ставке — за 99 иен (0,8 доллара) в месяц, сообщает компания, она проводит в Японии акцию Tiny Homes («Крошечные дома») — ее лицом стала акула Блохэй (Blåhaj), выступающая в роли риелтора.

В рамках акции токийцам предлагается снять квартиру общей площадью 10 квадратных метров, полностью обставленную мебелью и напичканную аксессуарами из IKEA. При этом в официальном канале японской IKEA в YouTube начали появляться ролики, в которых акула Блохэй рассказывает о преимуществах проживания в микрожилье.

Супердешевая съемная квартира двухэтажная — спальня оборудована на втором уровне. В сдаваемом помещении есть рабочий стол, раскладной диван, стиральная машина. Заявки от потенциальных арендаторов принимаются до 3 декабря 2021 года, уточняет агентство.

26 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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