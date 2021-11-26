Впервые в Израиле робот полностью выполнил операцию по мастэктомии



Впервые бригада хирургов из Тель-Авивского медицинского центра «Сураски» выполнила операцию по мастэктомии, используя только робота, пишет журналистка «The Jerusalem Post» Мааян Яффе-Хоффман.

«Это следующий шаг для пациентов, которым требуется мастэктомия», – заявил профессор Йоав Барнеа, руководитель отделения пластической и реконструктивной хирургии груди в «Сураски». «Робот обеспечит максимальную точность, великолепные эстетические результаты, включая сохранение исходного соска, и все это всего за одну операцию вместо как минимум трех отдельных операций в предыдущем варианте – и с быстрым восстановлением и минимумом шрамов». Операция проводится с использованием хирургической системы «Да Винчи»: хирург сидит за консолью и управляет роботом. «Робот — это продолжение рук хирурга», – пояснил Барна. Специальная камера используется для того, чтобы заглянуть внутрь груди, обеспечивая врачу полную визуализацию происходящего. «Вы видите все очень близко», – сказал Барнеа. «Это похоже на то, что ты находишься внутри груди».

Операция была проведена во время визита доктора Бенджамина Сарфати, который работает в ведущей французской больнице, провел там не менее 80 таких роботизированных операций и помогает обучать израильских хирургов. Барнеа рассказал, что цель эксперимента – иметь возможность регулярно делать эту роботизированную операцию в Израиле. «Сураски» – не единственная больница с системой «Да Винчи», поэтому другие также могут рассмотреть возможность проведения этой операции. «Роботизированная хирургия – не что-то новое, – подчеркнул Барнеа. «Это что-то почти обычное в израильских больницах, но по другим показаниям».

По его словам, проблема традиционной мастэктомии заключается в том, что образуется большой шрам, и, поскольку разрез делается в нижней части груди, а работа происходит в верхней части, хирург работает вслепую во время мере части процедуры. Напротив, роботизированная мастэктомия позволяет получить более короткие и скрытые шрамы. Она также обеспечивает прямой обзор и, следовательно, повышает точность. Сразу после этого проводится реконструкция груди с использованием тех же разрезов. Кроме того, сосок можно перемещать и сохранять. Вся операция занимает от полутора до двух часов на каждую грудь.

Но есть и обратные стороны. Барнеа сказал, что использование робота требует обучения и стоит больше, чем традиционная операция. На этом этапе процедура одобрена для профилактической мастэктомии, то есть для женщин, склонных к раку груди и предпочитающих действовать на опережение, например, для тех, кто является носителем ген BRCA. Тем не менее Барнеа заявил: «Я считаю, что этот инновационный метод скоро станет рутинным хирургическим вмешательством для сотен пациентов ежегодно».

https://lechaim.ru/news/vpervye-v-izraile-robot-polnostyu-vypolnil-operatsiyu-po-mastektomii/