ВОЗ проведет чрезвычайную встречу из-за обнаруженного в странах Африки смертельного штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу в пятницу из-за потенциально опасного штамма COVID-19.

Ранее стало известно, что британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который может оказаться заразнее всех ныне известных.

Как писало издание Daily Mail, предполагается, что новый штамм появился в Ботсване и может получить название «ню», причем его выявили уже в трех странах мира. Как уточнялось, штамм содержит в себе 32 мутации, обладает высокой трансмиссивностью и потенциально устойчив к вакцинам.

Вирусолог из Имперского колледжа Лондона, доктор Том Пикок описал комбинацию мутаций данного варианта как «ужасающую». Потенциально такой вирус может быть «хуже, чем почти все остальные», в том числе индийский «дельта», подчеркнул он.

Также сегодня сообщалось, что штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке.