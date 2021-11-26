В США после 43 лет отбывания наказания был оправдан житель Канзас-Сити

В американском штате Миссури во вторник, 23 ноября, из тюрьмы после 43 лет отбывания наказания был освобожден житель Канзас-Сити, которого в 1979 году осудили по обвинению в трех убийствах.

Об этом сообщает The Associated Press.

62-летний Кевин Стрикленд узнал о решении своего освобождения с экрана телевизора во время просмотра мыльной оперы.

Стрикленд был осужден за гибель 21-летнего Ларри Инграма, 20-летнего Джона Уолкера и 22-летней Шерри Блэк в доме в Канзас-Сити, когда ему было 18 лет. Слушания были сосредоточены на показах Синтии Дуглас, единственного человека, пережившего стрельбу 25 апреля 1978 года.

Женщина сначала описывала Стрикленда как одного из четырех мужчин, стрелявших в жертв, однако вскоре после приговора она заявила о сомнениях. Впоследствии Дуглас объясняла, что «колебалась действовать, потому что боялась, что ей могут предъявить обвинения в лжесвидетельствах, если она публично откажется от заявлений, ранее сделанных под присягой».

По словам потерпевшей, она указала на Стрикленда под давлением полиции, из-за чего потом годами пыталась доказать, что узнала не того мужчину. Дуглас скончалась в 2015 году.

В то же время двое других мужчин, осужденных за убийства, позже настаивали на том, что Стрикленд не был причастен. Они называли еще двух подозреваемых, которым так и не выдвинули обвинения.