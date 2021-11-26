В мире появился новый штамм коронавируса, который устойчив к лечению

Во многих странах все еще действуют жесткие ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусом штамма дельта, а ученые уже сообщают о появлении нового, более опасного штамма вируса. Новый вариант, получивший обозначение B.1.1.529, был уже зарегистрирован в ряде стран Африки и в Гонконге (там его обнаружили у туриста, который вернулся из ЮАР).

Предполагается, что появился новый штамм в Ботсване, и по сравнению с дельта-вариантом он более заразен и обладает повышенной способностью к мутации. Некоторые эксперты заявили, что он может быть устойчив к ныне существующим вакцинам от коронавируса. Министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала уже официально подтвердил выявление нового варианта коронавируса. Пока в ЮАР, Гонконге и Ботсване зарегистрировано 59 подтвержденных случаев инфицирования новым вариантом вируса. Предполагается, что мутация, которая привела к образованию нового штамма, могла возникнуть в организме человека с пониженным иммунитетом, вероятно — ВИЧ-инфицированного из Ботсваны.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) новый штамм уже назвали «вызывающим беспокойство» и назначали чрезвычайную встречу на 26 ноября.

Не теряют времени и власти некоторых стран. Так, Великобритания и Израиль уже ограничили авиасообщение с ЮАР, Зимбабве, Намибией, Ботсваной, Лесото и Эсватини. Израиль дополнительно запретил и поездки в Мозамбик, но, как стало известно сегодня, новый штамм в стране уже выявили у гражданина, вернувшегося из Малави.

В Великобритании, судя по всему, речь идет пока о краткосрочных запретах. Согласно сообщению британского правительства, запрет на все прямые коммерческие и частные рейсы из этих стран будет действовать до 04:00 воскресенья, 28 ноября. Все, кто побывал в этих странах, должны будут пройти карантин и сдать ПЦР-тесты.

Ситуация с прежним штаммом коронавируса пока также остается сложной. Общее число заболевших в мире превысило 260 миллионов человек, более пяти миллионов человек умерло с начала пандемии