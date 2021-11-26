В Лондоне успешно провели первую в мире операцию по установке человеку глаза, напечатанного на 3D-принтере

В Великобритании медики провели первую в мире операцию по установке человеку глазного протеза, напечатанного на 3D-принтере. 40-летний пациент чувствует себя нормально.

По информации Mail Online, лондонец Стив Верз потерял правый глаз в 20-летнем возрасте. И все эти годы был вынужден пользоваться протезами, которые нужно обновлять каждые полгода. В офтальмологической клинике в Мурфилдсе ему предложили установить напечатанный на 3D-принтере протез, которые больше похож на настоящий глаз, чем старые протезы.

Уточняется, что напечатанный глаз не вернет пациенту зрение, но добавит уверенности. Сам Верз говорит, что старый протез ему не нравился, а новый «выглядит фантастически». Врачи рассказали, что для установки нового протеза нужно один раз провести сканирование глазницы, а затем отправить данные занимающимся трехмерной печатью специалистам из Германии.

Сейчас пациентам требуется около шести недель, чтобы установить глазной протез. Около 60 тыс. человек только в Великобритании нуждаются в регулярной замене глазного протеза, а изготовление искусственного глаза на 3D-принтере занимает всего два часа.