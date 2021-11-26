В Италии увековечили Марадону

В итальянском Неаполе увековечили бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону — памятник спортсмену появился перед местным стадионом, сообщает портал Napoli Today.

Монумент был создан скульптором Доменико Сепе. Бронзовая статуя представляет собой бегущего с мячом Марадону в момент игры. Футболист выступал за местный клуб «Наполи» в 1980-х годах. Установка монумента состоялась в первую годовщину смерти Марадоны. Окончательное место, где будет стоять памятник, определят позже.

В церемонии открытия монумента принял участие сын футболиста Диего Армандо Марадона-младший. Мероприятие посетили члены команды «Наполи» Бруно Джордано, Алессандро Реника, Джузеппе Брусколотти, а также бывший президент клуба Коррадо Ферлайно и нынешний Аурелио Де Лаурентис.