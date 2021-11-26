Спецназ израильской пограничной полиции вооружится современными винтовками

Речь идёт о винтовке классической схемы, реплике AR15. Оружие описывается как «модульное, лёгкое и современное, для пехоты и сил спецназначения». Оружие мультикалиберное, назван вариант под патрон 5.56х45, по аналогии с «Кармель» можно предположить, что планируются версии под 7.62х51, 6.8 Remington SPC и 6.5×55 Creedmor.

«Арад» отличается малым весом, 2.85 кг. Длина ствола 292 и 368 мм, в дальнейшем появятся варианты с 419 и 508 мм. Ствол рассчитан на 20,000 выстрелов. Одинаково подходит как для правшей, так и для левшей. Планка Пикатинни. Спусковой крючок с плавным ходом, для повышения точности стрельбы.