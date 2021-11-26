Спецназ израильской пограничной полиции вооружится современными винтовками

Как сообщил 16.11.21, сайт Israeldefense, IWI с «Арад» выиграла тендер Полиции Израиля на поставку штурмовых винтовок подразделению ЙАМАМ (спецназ полиции, входит в состав Пограничной полиции – МАГАВ). Официальный контракт должен быть подписан в ближайшие дни. На первом этапе речь идёт о закупке всего нескольких десятков винтовок.
Поскольку полиция не получает средств из американской военной помощи, она гораздо более свободна в выборе поставщиков, т.е. это или будет одна из израильских компаний, или иностранная, но с обязательством провести в Израиле взаимозакупки на значительную долю от суммы контракта. Повлияет ли выигрыш IWI в тендере для ЙАМАМ на шансы в общем тендере – пока не ясно.
Речь идёт о винтовке классической схемы, реплике AR15. Оружие описывается как «модульное, лёгкое и современное, для пехоты и сил спецназначения». Оружие мультикалиберное, назван вариант под патрон 5.56х45, по аналогии с «Кармель» можно предположить, что планируются версии под 7.62х51, 6.8 Remington SPC и 6.5×55 Creedmor.
«Арад» отличается малым весом, 2.85 кг. Длина ствола 292 и 368 мм, в дальнейшем появятся варианты с 419 и 508 мм. Ствол рассчитан на 20,000 выстрелов. Одинаково подходит как для правшей, так и для левшей. Планка Пикатинни. Спусковой крючок с плавным ходом, для повышения точности стрельбы.
«Арад» создана IWI в сотрудничестве с силами безопасности Израиля, проводившими оценку оружия на всех этапах разработки.
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