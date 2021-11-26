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Ринат Ахметов: Зеленский нагло врет

Ринат Ахметов: "Моя позиция – независимая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом"
Один из крупнейших олигархов и инвесторов украинской экономики заявил официально, что президент Зеленский нагло врет, обвиняя его в подготовке государственного переворота вместе с Кремлем.

«Моя позиция – независимая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом» — подтвердил свою позицию олигарх.

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским, о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, – сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется Президент. Моя позиция была и будет однозначна – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было». — официально заявил Ахметов.

https://www.scm.com.ua/ru/news/rinat-ahmetov-moya-poziciya-nezalezhna-ta-cilisna-ukrajina-z-krimom-ta-mojim-ridnim-donbasom

26 ноября, 2021 | Tags: | Category: Новости, Украина
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