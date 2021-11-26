Ринат Ахметов: Зеленский нагло врет

Один из крупнейших олигархов и инвесторов украинской экономики заявил официально, что президент Зеленский нагло врет, обвиняя его в подготовке государственного переворота вместе с Кремлем.

«Моя позиция – независимая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом» — подтвердил свою позицию олигарх.