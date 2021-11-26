Президент Польши обвинил Лукашенко в вооружении мигрантов

Мигранты на польско-белорусской границе во время штурмов очень часто имеют при себе ножи, палки, металлические ломы и слезоточивый газ. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда и обвинил белорусские военизированные структуры в вооружении нелегалов, пытающихся прорваться в страну.

Политик рассказал, что Варшава воспринимает миграционный кризис как провокации и опасается открытия на границе огня с белорусской стороны — мигрантами или белорусскими силами. Польский лидер также отметил, что нелегалы сменили тактику и перестали прибегать к фронтальным атакам, когда сотнями и тысячами стремились к погранпереходам.

«Белорусский режим переместил мигрантов на склады, которые обогреваются, и в настоящее время атаки на польскую границу меньших групп происходят ночами. Могу сказать, что в течение последних трех дней таких попыток нелегального пересечения польской границы, связанных также с де-факто атаками на польскую границу, мы зафиксировали более 750», — указал Дуда.

Ранее представитель польской Пограничной стражи Анна Михальская рассказала, что 230 нелегальных мигрантов при активной поддержке белорусских служб силой прорвались на территорию Польши. Они прошли по территории страны буквально несколько метров, прежде чем были задержаны и возвращены на линию границы.