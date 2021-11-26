 
«  
  »

Популярная в 70-х взрослая стрижка стала трендом у детей

Популярная в прошлом веке взрослая стрижка стала трендом среди детей и подростков в Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о стрижке маллет (mullet), для которой характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы. Отмечается, что эта прическа была распространена среди рокеров 70-х годов и символизировала свободу, вызов и бунтарство.

Согласно материалу, парикмахеры из Мельбурна, Сиднея и Аделаиды отметили высокий спрос на описанную стрижку среди детей, подростков и людей старшего возраста. «Мальчики-подростки хотят маллет больше, чем кто-либо другой», — отметила менеджер австралийской парикмахерской Tommy Guns Parramatta Ребекка Перейра.

По информации издания, из-за популярности маллета колледж Уэверли в восточном пригороде Сиднея принял решение запретить ученикам посещать занятия с этой прической. По словам парикмахеров, учителя всех частных и католических школ отправляют детей в салоны красоты прямо во время уроков. «Школьные правила запрещают ученикам носить волосы, длина которых достигает воротника», — объяснила Перейра.

Согласно материалу, помимо детей и подростков, стрижка стала популярной и среди взрослых мужчин и женщин от 20 до 50 лет. «Честно говоря, у меня не осталось ни одного друга, у которого нет маллета», — подчеркнул владелец австралийского салона красоты Tooth and Nail salon Чарли.

26 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  