Новый фильм по игре Resident Evil выходит на большие экраны

Со 2 декабря в кино выйдет новый фильм ужасов «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити«. Он основан на легендарной серии игр Resident Evil, вернее, на ее первых двух частях.

Новый проект не является продолжением серии фильмов, снятых Полом Андерсеном с Милой Йовович в главной роли. «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» является перезапуском франшизы.

Сценаристом и режиссером нового проекта выступил Йоханнес Робертс, снявший довольно интересные хорроры «Синяя бездна» и «Незнакомцы: Жестокие игры».

По замыслу Робертса, фильм «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» должен быть более мрачным, страшным и приближенным по атмосфере к оригинальной игре. Список героев, которые появятся на экране полностью соответствует героям игры. Чтобы подготовить актеров к роли, он просил их играть в первую игру серии. В фильме снимались Кайя Скоделарио (Клэр Рэдфилд), Ханна Джон-Кеймен (Джил Валентайн), Робби Амелл (Крис Рэдфилд), Том Хоппер (Альберт Вескер), Эван Джогиа (Леон С. Кеннеди) и другие.

Новая экранизация культовой видеоигры погружает в оригинальную вселенную «Обители зла»! История вернет нас в 1998 год и раскроет все секреты загадочного Раккун-Сити. Там, где когда-то находился успешный фармацевтический гигант корпорации «Амбрелла», сегодня затаилось глубинное зло.