Некоторые виды бонусных предложений от букмекерских контор

Бонусная программа — один из главных инструментов букмекерских контор в борьбе за новых пользователей. Также регулярные акции помогают удержать действующих клиентов, поощряя их за верность и активный беттинг.

На сайте Scores24 представлены Бетбум бонус за регистрацию и прочие премии как этой букмекерской конторы, так и остальных компаний-партнеров портала. На сайте публикуется не только описание бонусов, но и условиях их активации и отыгрыша.

В данном материале рассмотрим самые популярные поощрения беттинг-компаний..

Бонусы при регистрации

Самая распространенная акция в БК — приветственный фрибет за создание игрового аккаунта. Бонусы при регистрации бывают бездепозитными и депозитными. Чтобы получить первый, клиенту букмекера нужно пройти:

Регистрацию. Создать игровой аккаунт на сайте или в мобильном приложении БК.

Идентификацию. Заполнить все пустующие поля с личными данными в Личном кабинете.

Верификацию. Представить скан паспорта или водительского удостоверения, чтобы подтвердить свою личность.

Для получения депозитной премии, нужно сделать все то же самое и дополнительно активировать счет в конторе стартовым пополнением.

У бездепозитного бонуса есть подводный камень. Беттор не сможет его вывести без идентификации платежного инструмента, которая, в свою очередь, невозможна без активации депозита.

Кеш-бонусы

Если в ситуации с премией за депозитную регистрацию клиент БК получает определенную сумму, то в случае с кеш-бонусом игроку начисляется процент от стартового депозита.

Зачастую букмекеры дарят 100% от первого пополнения. Например, если пользователь зачислит на депозит 100 рублей, еще 100 прибавятся бонусом. Некоторые конторы увеличивают размер поощрения до 200% и более, если при регистрации беттор использовал промокод.

Сразу вывести кеш-бонусы без отыгрыша нельзя.

Депозитные

Не только активация депозита может принести премию. Некоторые БК продолжают раздавать депозитные бонусы за второе, третье и так далее пополнение счета. Клиенту нужно лишь использовать промокод и внести необходимую для участия в акции сумму.

После средства поступят на счет и будут ожидать отыгрыша.

Фрибеты

Возможность сделать ставку за счет букмекера называется фрибетом. Если пари сыграет, игрок получит на депозит чистый доход, а номинал вернется компании. В случае проигрыша прогноза, личный счет беттора останется неизменным.

За что БК раздают фрибеты:

Регистрация. Создание аккаунта депозитным или бездепозитным способом.

Акции. Выигрыши или активное участие в акционных предложениях конторы.

Мобильное приложение. Скачивание программы букмекера для устройств на Android и iOS;

Активная или пассивная игра. Поощрение за частые ставки для активных бетторов или мотивация для пассивных игроков вернуться на рынок беттинга.

Праздник. Подарок на день рождения или другое значимое торжество.

Получить фрибет у законных букмекеров невозможно без идентификации. Нелегалы предлагают бонусы без «лишних формальностей», однако не стоит забывать о рисках игры с запрещенными компаниями.

Рефанд-бонусы

Ставка, размер которой компания вернет в полном объеме в случае проигрыша, называется рефанд-бонусом (возвратом). Зачастую конторы устанавливают скользкие условия, при которых акция работает. Например, игроку нужно заключить пари на конкретный матч или событие по ходу встречи.

Чтобы получить такой бонус, необходимо быть активным беттором. Чаще всего БК поощряют пользователей рефандами перед громкими вывесками в топовых турнирах самого популярного спорта, таких как футбольный Евро или Чемпионат мира.