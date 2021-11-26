Мужчина, отсидевший 16 лет за изнасилование известной писательницы Элис Сиболд, признан невиновным

61-летний Энтони Бродуотер, отсидевший 16 лет за изнасилование писательницы Элис Сиболд, был на этой неделе оправдан Верховным судом штата Нью-Йорк и признан невиновным в совершении этого преступления. Причиной оправдания стали серьезные недостатки в расследовании 1982 года и опасения, что в тюрьму был отправлен не тот человек.

Элис Сиболд была студенткой Сиракузского университета, когда подверглась нападению и изнасилованию в 1981 году. Этот случай она описала в своих мемуарах 1999 года «Счастливая». Тема насилия стала центральной и в ее книге «Милые кости» 2002 года, которая стала мировым бестселлером и была экранизирована.

В 1981 году после изнасилования Сиболд заявила, что встретила на улице темнокожего мужчину, в котором она якобы узнала своего обидчика. Женщина обратилась в полицию, но она не знала имени этого человека, и при первоначальном осмотре местности он не был обнаружен. Офицер предположил, что этим человеком на улице, должно быть, был Бродуотер, которого якобы видели в этом районе.

Однако после ареста Броудуотера Сиболд не смогла опознать его, указав сначала на другого мужчину. Позже она объяснила это тем, что эти двое мужчин выглядели похожими друг на друга. Тем не менее Бродуотер был осужден в 1982 году на основании двух доказательств: Сиболд все-таки опознала его как насильника, а эксперт определил, что Бродуотер связан с преступлением, на основании микроскопического анализа волос.

Мужчина провел в заключении 16 лет и был освобожден в 1999 году. После освобождения он все равно остался в реестре лиц, совершивших сексуальные преступления.

Бродуотер, который после своего освобождения из тюрьмы работал мусорщиком и разнорабочим, сказал, что обвинительный приговор отрицательно сказался на его перспективах трудоустройства и его отношениях с друзьями и членами семьи.

Даже после того как он женился на женщине, которая верила в его невиновность, Бродуотер никогда не хотел иметь детей из-за опасения, как на их жизнь может повлиять факт его тюремного заключения по такому обвинению.

Своим оправданием Бродуотер обязан продюсеру Тиму Муччианте, который работал над экранизацией «Счастливой». В процессе работы над сценарием он стал скептически относиться к виновности Бродуотера.

Я начал копаться и пытаться выяснить, что же здесь произошло на самом деле,

— сказал Муччианте агентству AP.

Муччианте в итоге вышел из проекта и нанял частного следователя, чтобы разобраться в деле.

Сам Бродуотер не смог сдержать слез, узнав, что оправдан. 58-летняя Сиболд пока не комментировала решение суда.