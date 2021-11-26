Модель Дженна Бентли поделилась подробностями «диких» вечеринок в особняке основателя Playboy

Экс-модель американского журнала Playboy 32-летняя Дженна Бентли рассказала таблоиду Daily Mail о своей жизни в особняке основателя издания Хью Хефнера.

Модель переехала в знаменитый Bunny House, когда ей было 18 лет, и провела там год (с апреля 2007 года по апрель 2008 года), сообщает Корреспондент.net.

По словам модели, она подписала «жесткое» соглашение о неразглашении, а также ей запрещалось иметь парня. Кроме того, для девушек, живущих в особняке, был установлен комендантский час: те, кто возвращался домой после 21.00, оставались ночевать на лужайке.

Впрочем, указала Бентли, все строгие правила компенсировали «сумасшедшие» вечеринки со звездами, в том числе такими, как Анджелина Джоли, Томми Ли и Памела Андерсон.

Более того, вспоминает модель, некоторые знаменитости занимались сексом прямо на клумбах.

В целом у Бентли остались прекрасные воспоминания о том периоде жизни, — Хефнер был щедрым человеком, и девушки ни в чем не нуждались.

Напомним, что легендарный основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался 27 сентября 2017 года в результате остановки сердца и легочной недостаточности. Он умер в Лос-Анджелесе в своем знаменитом особняке в окружении родных.

Как сообщал тогда Page Six со ссылкой на заключение специалистов, на сердечно-сосудистую систему повлияли и другие заболевания. В частности, септицемия — воспаление тканей организма из-за заражения крови, а также кишечная инфекция, которая с трудом поддавалась лечению антибиотиками.

Playboy начал выходить в 1953 году. Русскоязычная версия журнала появилась в 1995-м. В октябре 2015 года издатели отказались помещать на свои страницы полностью обнаженных моделей. Компания Playboy Enterprises решила, что Интернет сделал наготу неинтересной и порнографические журналы больше не могут быть коммерчески рентабельными.