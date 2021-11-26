Зеленский обаинил Ахметова в подготовке госпереворота в Украине В мире появился новый штамм коронавируса, который устойчив к лечению » Меган Маркл и принц Гарри дадут еще одно скандальное интервью Опре Уинфри Внук Елизаветы II и его жена, бывшая актриса Меган Маркл, могут дать еще одно интервью знаменитой американской телеведущей Опре Уинфри. Такого мнения придерживается королевский биограф Дункан Ларкомб. Его слова приводит издание Closer online. «Они вызвали большой хаос. Теперь их невозможно остановить. Особенно когда за это предлагают много денег», — убежден Ларкомб. Первое интервью Гарри и Меган нанесло мощнейший удар по репутации королевской семьи. Так, актриса рассказала о расизме, а также о своих мыслях об уходе из жизни.