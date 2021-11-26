Китаю пророчат тотальный жилищный кризис

Жилищный кризис в Китае может приобрести беспрецедентный масштаб и ударить сразу по нескольким поколениям жителей, предрекает издание Business Insider.

Политика властей привела к развитию внутрисемейного кредитования, и теперь специалисты предрекают банкротство целым семьям.

В настоящее время Китай пытается предотвратить потенциальный дефолт одного из крупнейших застройщиков — Evergrande, что грозит кризисом на национальном рынке жилья. Вместе с тем доля домовладельцев в стране очень высока — своим жильем располагают 90% жителей. 20% из них имеют два объекта недвижимости или более. Однако первоначальный взнос при покупке жилья в Китае составляет 30-40%. При этом для дополнительных объектов недвижимости, приобретаемых в качестве инвестиций, первоначальный взнос еще выше — 50–60%.

Как полагает социолог из Академии общественных наук КНР Чунлинг Ли, из-за роста цен на недвижимость в последние два десятилетия большинству миллениалов (поколение людей, родившихся с 1981-го по 1996 год) пришлось занять денег у родственников, чтобы купить собственное жилье.

Тем временем застройщики накопили огромные долги перед банками, и китайский рынок недвижимости оказался на грани кризиса. В частности, Evergrande имеет задолженность в $305 млрд и пропустил сроки погашения облигаций, а его дефолт грозит дестабилизировать другие отрасли национальной экономики. В совокупности застройщики Китая задолжали банкам около $5,2 трлн.

Напомним также, в начале ноября CNBC со ссылкой на экономиста и научного сотрудника Китайского центра Оксфордского университета Джорджа Магнуса предупреждала, что долговые проблемы, перед которыми оказались игроки рынка недвижимости в Китае, могут обернуться многолетним застоем для всей мировой экономики.