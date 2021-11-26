Канада хочет усилить военное присутствие в Украине, перебросив самолеты

Канадское правительство рассматривает возможность усилить свою военную миссию в Украине из-за агрессивной активности российских войск возле границы. Об этом сообщает издание The Globe and Mail.

Источники журналистов рассказали, что министр национальной обороны Канады Анита Ананд думает над тем, чтобы усилить воинский контингент Канады в Украине еще несколькими сотнями военных.

Помимо того, в Канаде рассматривают возможность перебросить в Украину из Румынии истребители CF-18, либо же отправить в Черное море боевой корабль своих военно-морских сил.