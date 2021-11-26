Иоанн XXIII — «веселый папа», друг евреев

140 лет назад 25 ноября 1881 года родился Анджело Джузеппе Ронкалли, римский папа Иоанн XXIII — друг, который жертвовал своими интересами ради блага еврейского народа.

Отношения между Папой Иоанном XXIII и иудаизмом считаются наиболее дружественными в двухтысячелетней истории христианства. Он искренне питал к еврейскому народу самые лучшие чувства.

После избрания папой в 1959 году, Ронкалли первым делом иницировал политику христиано-иудейского примирения, в рамках которой Второй Ватиканский собор выпустил документ об отношениях между католической церковью и евреями. Так, папа распорядился, чтобы из читаемой в Страстную пятницу латинской мессы были исключены антиеврейские обороты.

Во время своей ранней карьеры на дипломатической службе, особенно во время Второй мировой войны, Ронкалли предпринял ряд действий, которые продемонстрировали его отношение к евреям. Когда тысячам венгерских евреев выдавались свидетельства о крещении, будучи дипломатический представитель римского папы в Турции и Греции с 1934 г. по 1944 г., Анджелло Ронкалли сыграл главную роль в операции «Крещение», в результате чего их удалось спасти. Оказав помощь евреям Словакии, Югославии, Италии и Франции, он предотвратил депортацию греческих евреев. Перед болгарским царем Борисом III ходатайствовал за болгарских евреев, а перед турецким правительством — за евреев, бежавших в Турцию.

В 1953 году в МИД Израиля обратился Яаков Герцог, брат президента Израила Хаима Герцога, с предложением присвоить Анджелло Ронкалли (в то время кардиналу Венеции) звание Праведника народов мира. К сожалению, письмо Герцога осталось без ответа.

Еще будучи кардиналом, Ронкалли сыграл немаловажную роль в принятии ООН Декларации о разделе Палестины, организовав встречу руководства ишува и папской курии, где один из руководителей ишува, Моше Снэ выразил свою озабоченность в связи с тем, что Ватикан может оказать негативное влияние на страны Латинской Америки и склонить их голосовать против раздела. В итоге большинство стран Латинской Америки проголосовали за раздел.

Иоанн XXIII радикально изменил отношение Католической церкви к иудеям. В результате, после двух тысяч лет ненависти и гонений, благодаря деятельности папы Иоанна XXIII, и его персонального отношения к евреям и иудаизму, было заложено начало межконфессионального взаимопонимания и взаимоуважения.

Умер Иоанн XXIII 3 июня 1963 года. За свою великую пастырскую любовь он остался в памяти миллионов людей как «добрый папа», «веселый папа», или просто «папа Джованни».

3 сентября 2000 года Папа Иоанн Павел II причислил Иоанна XXIII к лику блаженных. 27 апреля 2014 года Католическая церковь провозгласила папу Иоанна XXIII святым. Его память католики чтут 11 октября.

Мельтем Абулова