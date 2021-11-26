Холли Берри решила прийти на шоу «слегка» раздетой

Голливудская актриса Холли Берри посетила утреннее шоу Live! With Kelly and Ryan в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Star.

55-летняя знаменитость вышла в свет в атласном костюме черного цвета с цветочным принтом, который состоит из брюк и приталенного пиджака, а также прозрачном корсетном топе с глубоким декольте. Вдобавок Берри надела туфли на платформе и высоком каблуке и серьги. На размещенных кадрах видно, что ее волосы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под фотографиями папарацци. «Вау, как всегда выглядит шикарно», «Обворожительна», «Как будто 25-летняя», «Очень горячая и сексуальная», «Лучшая», «Самая красивая женщина», — высказывались фанаты.