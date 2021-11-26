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Фильм об отделении Литвы от СССР стал лучшим на кинофестивале в Амстердаме

Посвященная истории отделения Литвы от СССР картина Сергея Лозницы «Мистер Ландсбергис» была удостоена приза за лучший фильм на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме. Об этом сообщает Variety.

«Фильм-победитель представляет собой монументальное достижение, всеобъемлющим образом исследующее роль, которую один человек, одна нация и один момент в истории могут сыграть в до сих пор актуальной истории глобальной борьбы за свободу и право на самоопределение», — говорится в заявлении жюри фестиваля.

Лозница, получая приз, отметил, что «Мистер Ландсбергис» важен не только для Литвы, но и для всего мира. В центре его 246-минутного фильма — фигура литовского политика Витаутаса Ландсбергиса, председателя Верховного совета Литвы в момент принятия декларации о восстановлении независимости государства в 1990 году.

Призы за лучшую операторскую работу и за лучший дебют на IDFA получила снятая в московском метро картина Руслана Федотова «Куда мы едем?» Федотов — уроженец Белоруссии, закончивший Московскую школу нового кино.

26 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес
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