Ева Лонгория покорила Сеть естественной красотой

Американская актриса, звезда популярного сериала «Отчаянные домохозяйки», Ева Лонгория продемонстрировала свою красоту без макияжа. Соответствующий снимок звезда опубликовала у себя в Instagram.

Так, знаменитость поразила фанатов своей натуральной красотой. В Объективе камеры звезда позировала у себя в доме.

Очаровательная 46-летняя актриса предстала в очаровательном домашнем наряде. Звезда запечатлена в длинном шелковом платье с длинными рукавами и в яркую расцветку. Волосы Лонгория собрала в растрепанный пучок. Лицо актрисы было полностью без макияжа.

Поклонники в комментариях не смогли сдержать эмоций, и засыпали комплиментами звезду, отметив, насколько прекрасно она выглядит.