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Выходит настольная игра по «Ходу королевы»: это не шахматы

Выходит настольная игра по «Ходу королевы»: это не шахматы

Сериал «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой в главной роли стал настоящим хитом Netflix, а потому нашлись желающие на этом навариться. Компания Asmodee анонсировала официальную настольную игру по сериалу.

Конечно, продавать шахматы никто не собирается. В настольной игре с запрограммированными движениями вы пытаетесь опередить своего противника на три шага.

У каждого игрока есть фишка «Гамбит», которую он двигает по доске, пытаясь захватить шахматные фигуры. Главная особенность заключается в том, что перемещения фишки планируются заранее — за три хода. Побеждает игрок с наибольшим количеством шахматных фигур в конце игры, передает ComicBook.

25 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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