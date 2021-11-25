Выходит настольная игра по «Ходу королевы»: это не шахматы

Сериал «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой в главной роли стал настоящим хитом Netflix, а потому нашлись желающие на этом навариться. Компания Asmodee анонсировала официальную настольную игру по сериалу.

Конечно, продавать шахматы никто не собирается. В настольной игре с запрограммированными движениями вы пытаетесь опередить своего противника на три шага.

У каждого игрока есть фишка «Гамбит», которую он двигает по доске, пытаясь захватить шахматные фигуры. Главная особенность заключается в том, что перемещения фишки планируются заранее — за три хода. Побеждает игрок с наибольшим количеством шахматных фигур в конце игры, передает ComicBook.