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Впервые после болезни звезда группы Queen появился на публике с женой

Впервые после болезни: звезда группы Queen появился на публике с женой

Гитарист культовой группы Queen Брайан Мэй впервые показался на публике после пережитого сердечного приступа. Рок-звезду сопровождала его супруга, актриса Анита Добсон.

Звездную пару засняли на шоукейсе ITV Palooza. Гитарист и актриса в обнимку позировали для фотографов мероприятия. Также к влюбленным присоединился коллега Мэя по группе Адам Ламберт, который стоял рядом с парой во время фотосессии.

Супруги накануне отпраздновали годовщину. Мэй и Добсон вместе уже 21 год.

Тем временем группа готовится к новому туру по Великобритании и Европе. Кроме того, Мэй работает над своим сольным проектом, альбомом Back to the Light, сообщает Express.

25 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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