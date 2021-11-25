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ВОЗ назвала непривитых главными распространителями коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала невакцинированных основными распространителями коронавируса, который уже почти два года держит в напряжении весь мир. Об этом сообщает Европейское бюро этой организации.

«Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью, — призывает ВОЗ. — Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом».

Собеседник агентства добавил, что все больше исследований подтверждают эффективность многих профилактических мер. В частности, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами их воздействие многократно усиливается.

В настоящее время все охваченные пандемией государства, в том числе и Россия, ведут кампанию по массовой вакцинации. При этом, пишет РБК, РФ, которая создала несколько собственных вакцин, не находится в числе лидеров, хотя темпы прививочной кампании и существенно ускорились в связи с принятием ограничений.

25 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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