Влада Зеленського хоче віддати Коломойському 62% видобутку нафти, 3,5 млрд кубометрів газу з ПСГ та 10 млрд грн

Уряд та державний «Нафтогаз» хочуть віддати олігарху Ігореві Коломойському контроль над 62% видобутку нафти, 26% видобутку газу в рамках поділу державної компанії «Укрнафта».

Про це пише видання «Дзеркало тижня».

«До Нового року планується розділити «Укрнафту», — Ігор Коломойський та НАК «Нафтогаз України» поріжуть її на дві частини. Ділитимуть не порівну, а по-братськи: приватникам шматочок пожирніше, недоїдки — улюбленій Батьківщині. Загалом, як завжди. У разі виробництва на рівні минулого року у Коломойського з товаришами залишиться 62% видобутку нафти «Укрнафти» та 26% видобутку газу», — йдеться у статті.

Журналісти зазначають, що Коломойський отримає від держави найбільш ліквідні та розвинуті родовища. «А всі проблеми з тисячами покинутих свердловин того ж таки Борислава та інших їх вже не стосуватимуться», — пояснюють автори статті.

Крім цього «Нафтогаз» вже визнав за собою борг перед структурами Коломойського в 0,7 млрд м3 газу і готується передати йому ще 3,5 млрд м3.

«Є неофіційна інформація, що йдеться про визнання «Нафтогазом» зобов’язань щодо 3,5 млрд кубометрів спірного газу. За нинішніми ринковими котируваннями ціна питання злітала в небеса. Ситуація з частиною, що залишилася (понад 5 млрд кубометрів), — взагалі в тумані. Крім того, НАК раптово виявила, що АТ «Укртрансгаз» зберігає близько 0,7 млрд кубометрів цього обсягу в ПСГ. За багато років судів про наявність такого газу у сховищах жодного разу не згадувалося», — пишуть автори статті.

Крім частини держкомпанії та 0,7 та 3,5 млрд м3 газу, Коломойський може отримати від влади 10 млрд грн компенсації за те, що цей газ йому не віддали у 2007-2011 роках, додають автори статті

Джерело: https://censor.net/ua/n3301545