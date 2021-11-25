В Швеции придумали натуральную замену пластику

Лигнин — органический полимер, который образует стенки клеток растений, в том числе деревьев. Его получают из древесных отходов, производимых целлюлозно-бумажной промышленностью, и в настоящее время используют при изготовлении инновационных аккумуляторов, углепластика и бетона.

По задумке шведских ученых, лигнин также можно соединять с нетоксичными химическими веществами без предварительной обработки, полученными из этиленгликоля. В результате получается прочная и многоразовая замена пластмассы с похожими характеристиками. Например, при нагревании такому материалу можно придать любую форму.

В зависимости от доли добавленного лигнина материал может менять характеристики. Его можно сделать мягким и прочным или твердым и хрупким, и даже изготовить из него надежный органический клей. При этом получившийся продукт можно подвергнуть термической обработке, чтобы он принял прежнюю форму, и использовать повторно. «Благодаря тому, что в его структуре присутствуют динамические ковалентные связи, материал можно формовать снова и снова, при относительно слабом нагреве», — объяснил профессор университета Мика Сиппонен. Даже после деформации материал остается прочным, как современный пластик.