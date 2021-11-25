В Китае построят крылатый поезд

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Специалисты из Китая предложили добавить крылья в конструкцию высокоскоростных поездов. Как сообщает South China Morning Post, это должно увеличить скорость до 450 километров в час и сократить износ колесных пар.

Идея оснастить высокоскоростные поезда крыльями не нова. Еще в восьмидесятых японские инженеры предлагали создать поезд с крыльями по бокам. А в 2011 году Юсуке Сугахара и его коллеги из университета Тохоку построили прототип поезда-самолета, который использовал экранный эффект для увеличения подъемной силы. Они доказали, что крылья действительно повышают аэродинамические качества железнодорожного состава, но применение своей разработке так и не нашли. Крылья были слишком большие и широкие, чтобы поезд мог безопасно перемещаться через туннели и охранные пункты.

Китайские высокоскоростные поезда сегодня могут разгоняться до 350 километров в час. Проект CR450 хочет ускорить их на 30 процентов. Но если это сделать, то износ колесных пар тоже увеличится, а их срок эксплуатации, наоборот, сократится.

Чжан Цзюнь (Zhang Jun) и его коллеги из Инновационного центра жидкостной динамики Чэнду предлагают решить эту проблему, добавив крылья в конструкцию высокоскоростных поездов нового поколения. Но не большие самолетные крылья по бокам, а множество маленьких на крыше. На скорости 450 километров в час поезд будет создавать воздушный поток у поверхности крыши, и, по подсчетам исследователей, оптимально, чтобы крылья возвышались на 1,5-2 метра над крышей.

В эффективность крылатых поездов верят не все. Инженер из университета Тунцзи Чэнь Юй (Chen Yu) в беседе с South China Morning Post отметил, что установка крыльев увеличит шум и вибрации, а дополнительная звукоизоляция увеличит общий вес поезда. Кроме того, крылья могут помешать работе пантографов, которые обеспечивают электрическое соединение транспортного средства с проводом контактной сети.